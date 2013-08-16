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Kaçırılan THY pilotları Beyrut'ta mı?

Lübnan'da kaçırılan Türk pilotların Beyrut'a getirildiği iddia edildi

16 Ağustos 2013 07:24

 

Lübnan'da 9 Ağustos'ta kaçırılan THY pilotları Murat Akpınar ve Murağ Ağca'nın kaçırıldıktan sonra başka bir yere götürüldükleri, ardından da yeniden Beyrut'a getirildikleri iddia edildi.
Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, pilotların serbest bırakılmasıyla ilgili çalışmalar kapsamında Beyrut’a giden MİT’in stratejik dış istihbarattan sorumlu Müsteşar Yardımcısı, dün Türkiye’ye döndü. Beyrut Büyükelçisi İnan Özyıldız ile birlikte önceki gün Lübnan İçişleri Bakanı Mervan Şerbil ile görüşen Müsteşar Yardımcısı, pilotların durumuyla ilgili Türk istihbaratının elinde bulunan bilgileri paylaştı. Görüşmenin ardından dört kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişilerin verdiği ifadelerin ardından kaçırılan pilotların ilk götürüldükleri yerden Beyrut’a getirildikleri iddia ediliyor. Türk pilotların serbest bırakılmalarının uzun süre almayacağı da konuşulanlar arasında. Geçen yıl Suriye’de kaçırılan 9 Lübnanlı hacıdan bazılarının yakını olan Muhammed Salih ile toplam 5 kişi gözaltında bulunuyor.

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