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Kaçırılan Suriyeli lokantacı 8 gün sonra kurtarıldı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) ESENYURT'ta lokanta işleten Suriye uyruklu Taha Mhdnour(36)' yı kaçıran, 8 gün boyunca zorla bir evde tutarak ailesinden 150 bin dolar fidye isteyen şüpheliler polis tarafından yakalandı

26 Ağustos 2017 15:03

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) ESENYURT\'ta lokanta işleten Suriye uyruklu Taha Mhdnour(36)\' yı kaçıran, 8 gün boyunca zorla bir evde tutarak ailesinden 150 bin dolar fidye isteyen şüpheliler polis tarafından yakalandı. Polis evde yaptığı aramada banyoya girdiğinde elleri ve ayakları bağlı Taha Mhdnour\'u perişan bir halde buldu.  6 şüpheliden 4\'ünün  Suriye\'li olduğu öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

150 BİN DOLAR FİDYE İSTEMİŞLER

Esenyurt\'ta lokanta işleten Taha Mhdnour, 16 Ağustos 2017 tarihinde esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Savaştan kaçarak geldiği İstanbul\'da lokanta açan Suriye uyruklu Taha Mhdnour\'un eşi Azize Mhdnour 18 Ağustos 2017\'de  Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne kayıp başvurusunda bulundu. Azize Mhdnour eşinin hayatı için şüphelilerin telefonla arayarak 150 bin dolar fidye istediklerini söyledi.

DAHA ÖNCE \"KORUMA\" İÇİN PARA İSTEMİŞLER

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, Taha Mhdnour\'u aramaya başladı. Yapılan incelemede bir süre önce lokantada çıkan bir kavganın ardından, bazı kişilerin Taha Mhdnour\'un yanına gelerek sözde \"Koruma\" yapacaklarını söyleyerek para istediği tespit edildi. Bu gelişme üzerine soruşturma bu yöne kaydırıldı.

Polis önce aynı bölgede fitnes salonu işleten  G.A.(26)\'yı gözaltına aldı. Bu kişinin ifadesi üzerine sürdürülen operasyonda olayı planlayan  M.T.(32)  de yakalandı. Bu kişi kaçırılan kişinin Esenyurt\'ta tutulduğu evin adresini polislere verdi.

POLİS OPERASYONLA KAÇIRILAN KİŞİYİ KURTARDI

Rehine Kurtarma ve Müzakare timi ekipleri Esenyurt, Pınar mahallesi, 1501 sokakta bulunan adrese 24 Ağustos 2017 tarihinde operasyon düzenledi. Kapıyı çalan polislere kapıyı açan bir kadın evde kimsenin olmadığını söyledi. Polis evdeki rehineye zarar verilmemesi için \"tamam\" deyip evin önünden ayrıldı. Bir süre sonra Çelik yelekli polislerle birlikte eve baskın yapıldı. Baskında evde bulunan Suriyeliler  Abdullah V.(19), Mustafa Ö.(26), Vahit Y.30) ile kardın şüpheli Sahide Ahmet gözaltına alındı. Polis evde yaptığı aramada banyoya girdiğinde elleri ve ayakları bağlı Taha Mhdnour\'u perişan bir halde buldu. Lokanta sahibi kurtarılarak Gasp Büro Amirliğine getirildi. Taha Mhdnour poliste verdiği ifadesinde şüphelilerden şikayetçi oldu. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliye sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

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