Kaçırılan son gemi AKP'den!

Aden Körfezi’nde Somalili korsanlar tarafından kaçırılan Türk gemisi “Yasa Neslihan” henüz kurtarılmazken, dün de AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Kemal Yardımcı’nın şirketi YDC Denizcilik’e ait “Karagöl” isimli Türk bayraklı gemi Yemen açıklarında korsanların eline geçti.



YDC Denizcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Yardımcı, “Tek umudumuz korsanların Müslüman olması. Gemiye çıktıklarında ‘Hoşgeldin Müslüm’ demişler” dedi.



İsrail’den Hindistan’ın Bombay Limanı’na giden ve kimyasal madde taşıyan gemide 14 Türk personel bulunuyor.



Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada dün 16.02’de merkezde bulunan İNMARSAT-C (Uydu teleks) cihazına “Yemen’in 16 mil açığında YDC Denizcilik A.Ş.’ye ait Türk bayraklı Karagöl isimli tankere deniz haydutlarının saldırıda bulunduğu” ihbarının yapıldığı kaydedildi.



Açıklamada, ihbarın ardından NATO’ya bağlı Dubai’de bulunan İngiliz savaş gemileriyle irtibata geçilip olaya müdahale edilmesinin istendiği belirtildi. Gemiyle ilgili çalışmaların Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı koordinasyonuyla yürütüldüğü bildirildi.



Şirket ortağıyım



YDC Denizcilik’in AKP Milletvekili Yardımcı’ının aile şirketi olduğu belirtildi. Yardımcı, Kanal D’ye yaptığı açıklamada, daha önce şirketin yönetiminde görev yaptığını, halen ortakları arasında yer aldığını söyledi.



‘Hoşgeldin Müslüm’



YDC Denizcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Yardımcı, “Tek umudumuz korsanların Müslüman olması. Gemiye çıktıklarında ‘Hoşgeldin Müslüm’ demişler” dedi.



