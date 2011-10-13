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Kaçırılan öğretmen serbest DİYARBAKIR (A.A)

13 Ekim 2011 16:24

-Kaçırılan öğretmen serbest DİYARBAKIR (A.A) - 13.10.2011 - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan öğretmen Mehmet Gözbaşı, serbest bırakıldı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Lice ilçesinin Baharlar Köyü İlköğretim Okulu'nda asker öğretmen olarak görev yapan ve 22 Eylül 2011 tarihinde terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan, Kayseri nüfusuna kayıtlı Mehmet Gözbaşı'nın dün 19.00–20.00 saatlerinde Baharlar köyü yakınlarına bırakıldığı bildirildi. Açıklamada, Gözbaşı'nın sağlık durumunun iyi olduğu, konuyla ilgili adli makamlarca soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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