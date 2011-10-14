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Kaçırılan öğretmen ailesine kavuştu MALATYA (A.A)

14 Ekim 2011 00:56

-Kaçırılan öğretmen ailesine kavuştu MALATYA (A.A) - 13.10.2011 - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra serbest bırakılan öğretmen Mehmet Gözbaşı, Malatya'daki akrabalarının evinde ailesine kavuştu. Diyarbakır'a giden babasıyla birlikte Malatya'ya dönen Gözbaşı, buradaki akrabalarının evinde annesi Rabia Gözbaşı ile buluştu. Mehmet Gözbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle annesinin sağlığı için endişe ettiğini belirterek, ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.  Mutluluğunu kelimelerle ifade edemeyeceğini kaydeden baba Metin Gözbaşı da, bu süreçte kendilerine destek olanlara ve dualarını eksik etmeyenlere teşekkür etti.  Anne Rabia Gözbaşı ise, ''Allah kimseye evlat acısı göstermesin'' diyerek, bekleyişle geçen günlerin kendisi için yıllara bedel olduğunu ifade etti. Mehmet Gözbaşı, Malatya'da bir süre kaldıktan sonra ailesiyle birlikte Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki evlerine gitmek üzere yola çıkacaklarını kaydetti.  Gözbaşı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Baharlar Köyü'nde asker öğretmen olarak görev yaparken 22 Eylül gecesi PKK'lı teröristler tarafından kaçırılmıştı. 

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