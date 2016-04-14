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Dünya
Deutsche Welle

Kaçırılan kızlar hayatta mı?

CNN televizyonu, Boko Haram tarafından 2014 yılında Nijerya'da kaçırılan kızlardan bir kısmının hayatta olduğunu belgeleyen bir video yayınladı.

14 Nisan 2016 14:44


CNN'in yayınladığı videoda, 2014 yılında Nijerya'nın Chibok kasabasında kaçırılan kızlardan 15 Hristiyan kız çocuğunun hayatta olduğu görülüyor.

CNN, yakınları ve arkadaşlarından kızların kimliklerini tespit etmesini istedi. CNN'in haberine göre, videoda görülen kızlar, kaçırılan kızlar olduğu bu sayede anlaşıldı.

CNN, videonun Boko Haram tarafından 'kızların hayatta olduğunu göstermek amacıyla' Nijerya hükümetinin arabulucularına gönderildiğini açıkladı.

Radikal İslamcı Boko Haram örgütü 2014 yılında Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Chibok kasabasından yaklaşık 270'ten fazla kız öğrenciyi kaçırmıştı.

Çok sayıda genç kız daha sonra örgütün elinden kurtulmayı başarmış, ancak geride kalanların akıbeti konusunda 2014 yılında yayınlanan bir video dışında bir bilgi edinilememişti.

Boko-Haram temsilcileri Nijerya hükümetine ocak ayında esir değiş-tokuşu yapılmasını teklif etmiş, hükümet ise kaçırılan kişilerin hayatta olduğuna dair bir kanıt istemişti. Boko Haram'ın bu nedenle videoyu hazırlayıp gönderdiği tahmin ediliyor.

İki yıl oldu

Öte yandan Chibok'tan kız öğrencilerin kaçırılmasının üzerinden tam iki yıl geçti. Bu nedenle ülke genelinde anma törenleri düzenlenmesi planlanıyor. Kaçırılan kızlardan 219'u hâlâ bulunamadı. Kızların kaçırılmasından sonra sosyal medyada başlatılan #BringBackOurGirls adlı kampanya büyük ses getirmişti.

Radikal İslamcı Boko Haram örgütü altı yıldır Nijerya'nın kuzeyinde şeriat devleti kurmak için savaşıyor. Çatışmalarda en az 20 bin kişinin hayatını kaybettiği, 2 milyon 600 bin kişinin ise göç etmek zorunda kaldığına dikkat çekiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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