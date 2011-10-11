Kaçırılan kaymakam ve askerlerin görüntüleri yayınlandı

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PKK tarafından Diyarbakır-Bingöl karayolunda 9 Ağustos’ta kaçırılan astsubay Abdullah Söpçeler ve uzman çavuş Zihni Koç ile 12 Ağustos’ta Muş-Kulp karayolunda kaçırılan kaymakam adayı Kenan Erenoğlu’nun görüntüleri, Roj TV’de yayınlandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu görülen görüntülerde, askerler ve kaymakam adayına bir kadın PKK’lının soru sorduğu anlaşılıyor.Kaymakam adayı Kenan Erenoğlu, Muş’tan Diyarbakır’a bir minibüsle yolculuk yaparken kaçırıldıklarını belirterek, ailesine selam gönderdi. Astsubay Abdullah Söpçeler ise, konuşmasına görüntünün çekildiği 2 Ekim tarihini söyleyerek başladı. Söpçeler şöyle dedi:"Öncelikli olarak canımdan çok sevdiğim küçük kızımı, sevgili eşimi değerli annem, babam ve kardeşimle bütün sevdiklerime ve beni sevdiğini düşündüğüm bütün insanlara sesleniyorum. Gördüğünüz gibi sağlık durumum ve moralim çok iyi. Her hangi bir sıkıntım yok. Tek düşündüğüm sizlerin sağlığınız. Sizler de kendinize dikkat edin ve moralinizi asla bozmayın. Ayrıca eklemek istediğim Eylül ayında yanınızda bulunamadığım küçük kızım, değerli eşim, saygıdeğer babamın doğum günlerini kutluyorum.""Tüm sevdiğim dostlarım, arkadaşlarıma merhaba diyerek başlamak istiyorum. Şağlık durumumuz, genel durumuz, psikolojik durumumuz ve moral durumumuz gayet iyi. Bu konuda ailemi canımdan çok sevdiğim eşim, çocuklarım annem, babam ve bütün sevdiğim insanların herhangi bir merak ya da herhangi bir sıkıntı içine girmelerini istemiyorum. Bu sürecin bir an önce tamamlanıp ailemize, sevdiğimiz insanlara ve tüm değerli dostlarımıza kavuşarak sağ salim bitmesini istiyoruz."