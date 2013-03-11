Kaçırılan kadın gazeteciden iyi haber!

Gazeteci Anhar Koçneva’nın ailesinden Dmitry Astafurov, AFP’ye telefonla yaptığı açıklamada, kadın gazetecinin bu sabah muhaliflerin elinden kaçmayı başardığını ve Şam’da güvendiği kişilerin yanında olduğunu belirtti.

Astafurov, gazetecinin telefon edebildiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Suriye’de özellikle Rus medyası için tercümanlık yapan Koçneva’nın bir arkadaşı, akıcı şekilde Arapça konuşan gazetecinin Suriye televizyonlarına yaptığı birçok açıklamada Beşar Esad rejimini desteklediğini ifade ettiğini ve muhaliflerden tehditler aldığını belirtti.

Özgür Suriye Ordusu, gazetecinin serbest bırakılması için fidye istiyordu.