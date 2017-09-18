Kaçırılan kadın dernek başkanı, dövülüp taksiyle hastaneye gönderildi (2)

AĞACA BAĞLAYIP İŞKENCE ETMİŞLER

Cumhuriyet Kadınları Derneği Gaziantep Şube Başkanı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 2\'nci Başkanı Sevilay Çete Kale, kimliği belirsiz kişilerce kaçırılıp dövüldükten sonra taksiyle hastaneye gönderilmesi ile ilgili olarak Kale\'nin avukatı Nesrin Tuncel açıklama yaptı.

Tuncel, olayın alacak meselesinin dışında bir nedenle gerçekleştiğini anlatarak müvekkilinin ağaca bağlanarak saatlerce dövüldüğünü söyledi. Kale\'nin yardıma muhtaç bir kadına yardım ettiği için böyle bir şiddete maruz kaldığını ifade eden Tuncel, şunları söyledi:

\"Müvekkilim Sevilay Çete Kale\'nin oğlu Kılıç Kale\'ye ait olan şirkette çalışan Ali Kocatürk, işyerindeki uyumsuz davranışları nedeniyle bir süre önce işten çıkarılmıştır. Devamında bu şahıs eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığı için Sevilay hanım girişimi ile evden uzaklaştırılmıştır. Ali Kocatürk, bunu sindiremeyerek günler öncesinden müvekkilimi mesaj ve telefon yoluyla tehdit etmiştir. Bu gün de şüpheli, babası, kız kardeşi ve erkek kardeşi ile bu saldırıyı gerçekleştirerek Sevilay hanımı kaçırmıştır. Sevilay hanımı ormanlık bir arazide ağaca bağlayan bu ailenin mensupları müvekkilimi saatlerce İngiliz anahtarı ile darp ederek kolunu kırmış, yüzünü ise tanınmayacak hale getirmiştir. Sevilay hanım şu anda kolundaki kırıklar nedeniyle ameliyata alındı. Bizde hem bir kadın hakları savunucusuna bunda da ötesinde bir kadına bu denli şiddet uygulayan kişilerden şikayetçi olduk. Şikayetimizin sonuna kadar arkasında olacağız.\"



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