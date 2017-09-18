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Kaçırılan kadın dernek başkanı, dövülüp taksiyle hastaneye gönderildi

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- CUMHURİYET Kadınları Derneği Gaziantep Şube Başkanı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 2'nci Başkanı Sevilay Çete Kale, kimliği belirsiz kişilerce kaçırılıp dövüldükten sonra taksiyle hastaneye gönderildi

18 Eylül 2017 19:50

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- CUMHURİYET Kadınları Derneği Gaziantep Şube Başkanı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 2\'nci Başkanı Sevilay Çete Kale, kimliği belirsiz kişilerce kaçırılıp dövüldükten sonra taksiyle hastaneye gönderildi. Hastanede tedaviye alınan Kale\'nin kaçırılmasıyla ilgili 1\'i kadın 4 kişi gözaltına alındı. Olayın alacak anlaşmazlığından kaynaklandığı ileri sürüldü.
Olay öğle saatlerinde Batıkent Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre; Kale ve kızı Akınal\'ın beraber işlettiği danışmanlık firmasına gelen 1\'i kadın 4 kişi, işyerinin camlarını kırarak içeriyi dağıttı. Şüpheliler daha sonra tartakladıkları Sevilay Çete Kale\'yi plakası öğrenilemeyen otomobile bindirdi. Bu sırada Kale\'yi kurtaramaya çalışan eşi Uğur Kale ve kızı Duygu Bilir Kale Akınal ise şüpheliler tarafından başlarından kesici aletle yaralandı.
Şüpheliler Kale\'yi otomobille kaçırırken, görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Uğur Kale\'yi ve kızı Akınal\'ı 25 Aralık Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Yaralılar acil serviste yapılan müdahalesinin ardından taburcu edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler işyerinde yaptığı incelemenin ardından Sevilay Çete Kale\'yi kaçıran saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
TAKSİYLE HASTANEYE GÖNDERİLDİ
Sevilay Çete Kale, olaydan yaklaşık 2 saat sonra ise, bir taksiyle dövülmüş halde Şehitkamil Devlet Hastanesine gönderildi. Şüphelilerin Kale\'yi boş bir arazide dakikalarca dövdükten sonra, yoldan çevirdikleri taksiyle hastaneye gönderdikleri belirtildi. Kale\'nin acil serviste yapılan ilk kontrollerinde vücudunda çok sayıda ezik ve darp izi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
1\'İ KADIN 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olayın ardından polis, Kale, eşi ve kızının verdiği ifade doğrultusunda şüphelileri tespit etti. Polis yaptığı operasyonla isimleri açıklanmayan 1\'i kadın, 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayın Sevilay Çete Kale\'nin oğlu Kılıç Kale ile eski iş ortağı Ali K. arasındaki alacak meselesi yüzünden meydana geldiği ileri sürüldü.

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