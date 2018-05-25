Kaçırılan iş adamının öldürülmesi soruşturması tamamlandı

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) YALOVA\'dan kaçırılarak Eyüp\'te 10 Şubat 2018 günü bir parkta cesedi bulunan işadamı Yaşar Tekmanlı\'nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 2\'si azmettirici toplam 7 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 12 yıla kadar değişen hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre, Erzurum\'dan tanışan iş adamı Yaşar Tekmanlı ile şüpheli Ümit Aydın borçlanmışlardı. Yaşar Tekmanlı, Yalova\'ya yerleşti, şüpheli Ümit Aydın ise diğer şüpheliler Ahmet Can ve Selami Can ile iş yapmaya başladı. İddiaya göre Ümit Aydın, Yaşar Tekmanlı\'ya borç verdiği parayı alamayınca diğer şüphelilerle Tekmanlı\'nın peşine düştü. Olaydan bir gün önce Yalova\'da keşif yapan şüpheliler, iş adamının adresini tespit etti. Daha sonra iş adamını zorla İstanbul\'a getirdiler. Burada şüpheli Ümit Aydın ile tartışan Yaşar Tekmanlı öldürüldü. Ümit Aydın\'ın konuşmak için araçtan indirdiği iş adamını kendisine hakaret etmesi üzerine öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İddianamede şüphelilerden Ahmet Can ve Selami Can\'ın azmettirici, cinayeti işleyen şüphelinin de Ümit Aydın olduğu belirtildi. Bu şüpheliler hakkında \"Tasarlayarak adam öldürme ve azmettirme\", \"Yağmaya teşebbüs\", \"Hürriyetten yoksun bırakma\" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıldan 26 yıla kadar hapis talep edildi.

4 ŞÜPHELİYE 26 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

İddianamede diğer şüpheliler Ali Yiğit, Erhan Akagündüz, Gürhan Ekti, Melih Solak hakkında ise \"Yağmaya teşebbüs\", \"Hürriyetten yoksun bırakma\" suçlarından 12 yıldan 26 yıla kadar hapis istendi. Şüpheliler, önümüzdeki ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacaklar.