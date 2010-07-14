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KAÇIRILAN İŞ ADAMINI POLİS KURTARDI GAZİANTEP (A.A)

14 Temmuz 2010 18:09

-KAÇIRILAN İŞ ADAMINI POLİS KURTARDI GAZİANTEP (A.A) - 14.07.2010 - Gaziantep'te alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle kaçırıldığı belirtilen iş adamı operasyon düzenleyen polis tarafından kurtarıldı. İş adamı R.Ş'nin, otomobiline zorla binen 2 kişi tarafından kaçırıldığı bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş adamının 34 KCP 22 plakalı otomobilini bulmak için kentte arama çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucunda R.Ş'nin otomobili Deniz Mahallesi'ndeki boş bir arsada terk edilmiş bulundu. Görgü tanıkları, polise, iş adamının 5 kişi tarafından otomobilinden indirilerek ticari bir taksiyle götürüldüğü bilgisini verdi. İş adamının bindirildiği ticari taksiyi bulan polis, gözaltına aldığı taksici Adem T'nin ifadesi doğrultusunda iş adamının alıkonulduğu evi belirledi. Eve düzenlenen baskınla iş adamı R.Ş. kurtarıldı. Evdeki M.A.A, Mehmet E, Ali Ç, Mehmet Ç. de gözaltına alındı. Polis, iş adamı R.Ş'nin alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle kaçırıldığını belirledi. Gözaltındaki 5 zanlının işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri kaydedildi.

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