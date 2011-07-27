-KAÇIRILAN İŞ ADAMI KURTULDUĞUNA SEVİNEMEDİ SAKARYA (A.A) - 27.07.2011 - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kaçırılan ve bir gün alıkonulduktan sonra kendisini kaçıran kişilerce serbest bırakılan iş adamı, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevine konuldu. Alınan bilgiye göre, iş görüşmesi için geldiği otelde yaptığı görüşmenin ardından, yanında çalışan İhsan Adem İnan'ın kullandığı otomobille seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce kaçırılan iş adamı Özkan Akkayagil, kendisini kaçıran kişilerce Karasu ilçesinde serbest bırakıldı. Olayın ardından İstanbul'a giden Akkayagil, Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesince hakkında ruhsatsız silah bulundurma suçlamasıyla verilen 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Sakarya Adliyesine götürülen Akkayagil, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle Ferizli Cezaevine konuldu. ''Özcan Aktaş'' ismini kullanan Akkayagil hakkında İzmir ve İstanbul'da işlediği çeşitli suçlar nedeniyle 25 bin 167 liralık adli para cezası bulunduğu bildirildi. İş adamı Akkayagil, iş görüşmesi için geldiği Sapanca ilçesindeki otelden ayrılışında, otomobiline çarpan cipten inen silahlı 3 kişi tarafından kaçırılmış, 34 HN 0296 plakalı otomobil Göl Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunmuştu.