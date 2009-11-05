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Dünya

Kaçırılan imam için 25 ajana ceza yağdı

CIA, terör zanlılarını kaçırıp işkence edilebilecek ülkelere nakletme programından ilk cezayı İtalya’dan yedi.

05 Kasım 2009 02:00

İtalya’da kaçırılan Mısırlı imamla ilgili davada 23’ü eski CIA, 2’si de İtalyan askeri istihbarat teskilatı ajanı 25 kişi hapse mahkum edilirken, 1 milyon 500 bin Euro tazminat ödenmesi kararlaştırdı.

Milano Mahkemesi’nin verdiği karara göre Milano'da imamlık yaparken 17 Şubat 2003 tarihinde CIA tarafından gizlice kaçırılarak işkenceden geçirilen ve daha sonra Mısır'a bırakılan Usame Mustafa Nasır'a 1 milyon Euro, imamın eşine de 500 bin Euro tazminat ödenecek.

Ebu Ömer lakabıyla bilinen imamın kaçırılması davasında, 13 yıl hapsi talep edilen dönemin İtalyan askeri istihbarat teşkilatı (SISMI) Başkanı Nicolo Pollari ile hakkında 10 yıl hapsi istenen yardımcısı Marco Mancini hakkında "devlet sırrı gerekçesiyle", o dönemde CIA'nın İtalya Şefi olarak görev yapan Jeff Castelli hakkında ise "diplomatik dokunulmazlık" gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

Olay sırasında CIA'nın Milano Şefi olarak görev yapan Robert Seldon Lady'yi 8, diğer 22 CIA ajanını 5'er yıl hapse mahkum edildiği kararda, SISMI'de daha alt düzeyde görev yapan iki İtalyan ajan ise kaçırma olayında CIA'ya yardımcı oldukları için 3'er yıl hapis cezası aldı.

Uzmanlar, ABD'li ajanlar gıyabi olarak yargılandıkları için haklarında verilen hapis cezasının infazının hiç de kolay olmayacağına dikkati çekiyor.

Milano Mahkemesi'nin kararı, ABD'nin tepkisini çekmekle birlikte, Ebu Ömer'in kaçırılmasındaki hukuksuzluğun tescili ve cezalandırılması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.



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