Kaçırılan gemiyle irtibat kuruldu

Somali açıklarında kaçırılan Yalçın Sabancı'ya ait Ya-Sa Neslihan adlı kuru yük gemisiyle irtibat kuruldu. Şirket avukatı Fehmi Ülgener, geminin kaptanının saat 09.00 sıralarında kendilerine telefon ettiğini belirtti.Ülgener, "Kaptan İbrahim Örnekoğlu, şirkete telefon ederek temasa geçti. Kısa bir telefon konuşması oldu. Bu konuşmada gemideki bütün mürettebatın sağlıklı olduğu bildirilmiştir. Gemi şu an Somali'nin doğu sahilinde demirlemiş durumda" diye konuştu.Ülgener, korsanlardan henüz fidye talebinin gelmediğini belirterek bekleyişlerinin sürdüğünü ifade etti. 3 gün önce kaçırılan Neslihan isimli gemi Kanada'dan Çin'e 77 bin ton demir cevheri götürüyordu. Gemide 20 mürettebat bulunuyor.