-Kaçırılan gemiye operasyon ANKARA (A.A) - 12.11.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in koordinasyonunda yürütülen operasyon sonucu, ''Kartepe'' adlı deniz otobüsünü kaçıran kişi etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in koordinasyonunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliğince, sabah saatlerinde kaçırılan deniz otobüsüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Silivri Selimpaşa açıklarında demirli halde bulunan gemiye yapılan operasyonda, terörist etkisiz hale getirildi. Gemide 5'i kadın 18 yolcu, 4 mürettebat ile 2 stajyer bulunuyordu. Yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.