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Dünya

Kaçırılan gazeteci Twitter sayesinde kurtuldu

Nisan ayında Afganistan'da kaçırılan Japon gazeteci twitter sayesinde serbest bırakıldı.

09 Eylül 2010 03:00

T24 - Nisan ayında Afganistan'da kaçırılan Japon gazeteci twitter sayesinde serbest bırakıldı.

Twitter sayesinde kurtuldu

Japon gazeteci Kosuke Tsuneoka (41), nisan ayının başında kaybolmuştu. Twitter üzerinden mesaj atarak hayatta olduğunu söyleyen Tsuneoka, serbest bırakıldıktan sonra ülkesine döndü. Serbest gazetecilik yapan adam, yaşadıklarını anlattı:

"Afganlılar tarafından kaçırıldıktan sonra hapse atıldım. 3 Eylül'de muhafızlardan biri yanında bir cep telefonuyla geldi. Kullanmayı bilip bilmediğimi sordu.

O anda bunun bir şans olabileceğini düşündüm ve twitter'a girdim. Yanlarında mesaj yazmaktan çekinmedim çünkü İngilizce bilmiyordu. 'Hayattayım ama hapisteyim' diye tweet attım. 

Bir gün sonra bana bir şampuan verip yıkanmamı söylediler. Beni serbest bırakacaklarını açıkladılar.

Bana kötü davranmadılar, günde 3 öğün yemek veriyorlardı. Ancak militanların hepsi çok eğitimsiz. İçlerinden birisiyle konuşurken 5 aylık evlilikten sonra boşandığımı anlattım. Bana 'Karını öldürdün değil mi?' dedi. Ben de 'Tabii ki hayır' dedim. Benim yerimde olsaymış kesinlikle öldürürmüş.

Onların gözünden durum çok basit. Müslümanlar iyidir, Müslüman olmayanlar kötüdür"


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