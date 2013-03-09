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Dünya

Kaçırılan BM askerleri serbest

Suriyeli muhalifler tarafından kaçırılan BM askerleri serbest bırakılarak, Ürdün makamlarına teslim edildi

09 Mart 2013 21:28

Birleşmiş Milletler ile Arap Birliği'nin Suriye Özel Temsilcisi El İbrahim'nin Şam'daki bürosunun sorumlusu Muhtar Lamani, çarşamba günü kaçırılan 21 Filipinli BM askerinin Ürdün sınırını geçtiğini doğruladı.

Deutsche Welle Türkçe'de yayımlanan haberde, Golan Tepeleri yakınında Suriyeli muhaliflerce kaçırılan Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’ne bağlı 21 askerin serbest bırakıldığı ifade edildi.

Muhalif Özgür Suriye Ordusu'na bağlı Yermuk Şehitleri Tugayı kaçırılma olayını üstlenmiş, askerlerin serbest bırakılması için Suriye Ordusu'na bağlı birliklerin bölgeden çekilmesini şart koşmuştu.

1974 yılından bu yana bölgedeki İsrail ile Suriye arasındaki ateşkesi gözlemlemekle yükümlü BM Ateşkes Gözlem Misyonu (UNDOF), cuma günü askerlerin rehin tutulduğu Cemle köyüne, askerlerin serbest bırakılmasını müzakere etmek üzere bir ekip göndermişti. Ancak bu girişim, bölgede Esed birlikleri bölgeyi ateş altında tuttuğundan ilk etapta başarıya ulaşmamıştı.

 

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