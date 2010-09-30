-KAÇIRILAN BEBEĞİ MAHALLELİ KURTARDI İSTANBUL (A.A) - 30.09.2010 - Fatih'te pazarda alışveriş yapan annesinin yanından dokuz aylık bebeği kaçıran iki şüphelinin, Gaziosmanpaşa'da daire kiralamaya çalışırken bebeğin resmini televizyonlarda gören mahalle sakinlerince polise teslim edildiği öğrenildi. Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Laleli Caddesi'nde, kaçırdıkları 9 aylık Burhan Karagöz'le birlikte yakalanan Sebahattin O. (26) ve Kübra K'nın (16), Gaziosmanpaşa Polis Merkezinde ifadeleri alındı. Şüpheliler, Üsküdar Çocuk Büro Amirliğine götürülmek üzere polis merkezinden çıkarılırken olayı haber alarak dışarıda bekleyen semt sakinleri öfkeyle saldırmaya çalıştı. Öfkeli semt sakinleri polis ekipleri tarafından engellenerek sakinleştirildi. İki şüphelinin ardından Burhan bebek de ambulansa konularak, sağlık ekipleri gözetiminde Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. Teşhis amacıyla emniyette bulunan bebeğin annesi Ayten Karagöz ile temizlik görevlisi olarak çalışan babası Tacettin Karagöz, akşam saatlerinde umutla bekledikleri haberi aldı. Burhan bebek ebeveynlerine teslim edilirken anne Ayten Karagöz'ün çocuğuna uzun süre sarılarak hasret giderdiği görüldü. Karagöz çifti, bebeğin kısa sürede bulunması dolayısıyla emniyet yetkililerine teşekkür etti. Bebekle birlikte emniyetten ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Ayten Karagöz, bundan sonra daha tedbirli davranacağını vurgulayarak, çok zor bir gün geçirdiklerini ancak emniyet görevlilerinin çabası sonucu çocuklarına kavuştukları için çok mutlu olduklarını söyledi. Burhan bebeğin yanağında ısırık izi olduğu ancak yapılan sağlık kontrolünde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi. Bu arada, sağlık kontrolüne götürülmek üzere Üsküdar Çocuk Büro Amirliğinden çıkarılan iki şüpheli, Karagöz ailesinin yakınları tarafından darp edilmek istendi. Önlem alan Çevik Kuvvet ekipleri, olayı büyümeden engelledi. -DAİRE KİRALAMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR- Pazarda alışveriş yapan Ayten Karagöz'ün yanındaki çocuk arabasından 9 aylık bebeği kaçıran Sebahattin O. ile Kübra K'nın, kendilerine bebek sahibi aile görüntüsü vererek, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Laleli Caddesi'nde bir daire kiralamaya çalıştıkları belirlendi. Şüphelilerin, daireyi kiralamak için konuştukları sırada, kaçırılan bebeğin resmini televizyonlarda gören mahalle sakinlerinin dikkatini çektiği öğrenildi. Mahalle sakinlerinden Saliha Aydar ve yeğeni Yeliz Çakıcı ile konuşan şüphelilerin, yeni evli olduklarını ve kiralık ev aradıklarını söyledikleri kaydedildi. Saliha Aydar, şüphelilerin yanında gördüğü bebeği, cep telefonuyla görüştüğü kızı Emine Aydar'a anlattı. Emine Aydar'ın da yanına mahalle sakinlerini de alarak şüphelilerin peşine düştüğü belirtildi. Yakaladıkları çiftin elinden Burhan bebeği alan mahallelilerin, darp ettikleri şüphelileri polis merkezine teslim ettikleri öğrenildi.