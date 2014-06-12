T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaçırılan başkonsolosun babasından ilk açıklama

IŞİD'in Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nu basarak rehin aldığı 49 Türk'ten biri olan Musul Başkonsolosu Yılmaz'ın babası aile hakkında bilgi verdi

12 Haziran 2014 14:33

IŞİD'in baskınında rehin alınan Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ın Bursa'da yaşayan babası Şerafettin Yılmaz oğlunun ailesinin Ankara'da yaşadığını söyledi.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından basılan ve kaçırılan 49 kişiden biri olan Türkiye’nin Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz’ın Bursa’da yaşayan babası Şerafettin Yılmaz Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'ye konuştu. Baba Yılmaz, Ankara’ya gitmek üzere yola çıktığını, oğlunun ailesinin Ankara’da yaşadığını, kendisinin de Ankara’ya gitmek üzere yola çıktığını belirtti.


 

ETİKETLER

musulbaşkonsolosaileankaradagidiyorumtürkiyerehinkonuştueşiışid

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24