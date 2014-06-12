Kaçırılan başkonsolosun babasından ilk açıklama

IŞİD'in baskınında rehin alınan Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ın Bursa'da yaşayan babası Şerafettin Yılmaz oğlunun ailesinin Ankara'da yaşadığını söyledi.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından basılan ve kaçırılan 49 kişiden biri olan Türkiye’nin Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz’ın Bursa’da yaşayan babası Şerafettin Yılmaz Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'ye konuştu. Baba Yılmaz, Ankara’ya gitmek üzere yola çıktığını, oğlunun ailesinin Ankara’da yaşadığını, kendisinin de Ankara’ya gitmek üzere yola çıktığını belirtti.



