Kaçırılan başkonsolosun ailesi: Devlet çocuğumuzu sağ salim bize teslim etsin

IŞİD tarafından kaçırılan Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz’ın Bursa’da oturan annesi Hanım Yılmaz ve babası Şerafettin Yılmaz "Çocuklarımızı aldıkları gibi versinler. Devletimize güveniyoruz. Devlete biz çocuğumuzu emanet ettik, sağ salim bize teslim etsinler” çağrısında bulundu.

İHA'da yer alan habere göre, IŞİD tarafından kaçırılan kariyer diplomat Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz’ın Bursa’da oturan ailesi, kaçırılma haberi sonrası oğullarıyla ilgili hükümet veya başbakanlıktan kendilerine ulaşan kimsenin olmadığını söyledi.

Anne gözyaşlarına boğuldu

Gözyaşlarına boğulan 6 çocuk annesi Hanım Yılmaz ise, en son 1 ay önce ameliyat olduğu için oğlunun geçmiş olsun ziyaretine geldiğini söyleyerek, “Elimiz bağlı duruyoruz. Allah’tan yardım bekliyoruz. Hiçbir yerden haber alamıyoruz. Akşamdan beri perişanız. Nasıl olursa bize kavuştursunlar, ben çocuğumu istiyorum. Orada kaçırılan herkesi anne ve babasına teslim etsinler" diye konuştu.