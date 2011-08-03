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Kaçırılan askerin babası: Çocuklarımız unutulmasın

Diyarbakır’da PKK’lılar tarafından kaçırılan askerlerden Uzman Çavuş Zihni Koç’un babası Roj TV yayınına telefonla bağlanarak “Çocuklarımız

03 Ağustos 2011 03:00

T24 - Diyarbakır’da PKK’lılar tarafından kaçırılan askerlerden Uzman Çavuş Zihni Koç’un babası Roj TV yayınına telefonla bağlanarak “Çocuklarımızın sağ-salim dönebilmesi için herkesten destek istiyoruz” dedi.

Akan kanın durması için sivil toplum kuruluşlarına ve aydınlara çağrıda bulunan Veysel Koç, ‘Çocuklarımıza kavuşmak için her türlü katkıya hazırız’ şeklinde konuştu.

Diğer iki aileye de çağrı yapan acılı baba, ‘Kimse çocuklarımızdan bahsetmiyor. Herkes çocuklarımızı düşünmek zorunda’ diyerek bir an önce harekete geçilmesini istedi.

Aynı programına bağlanan sanatçı Ferhat Tunç ve İnsan Hakları Derneği başkanı Öztürk Türkdoğan da bir heyet oluşturulması gerektiğini söyleyerek bu heyetin içinde yer alabileceğini belirtti.


NE OLMUŞTU?

Astsubay Abdullah Söpçeler, Uzman Çavuş Zihni Koç ve Sağlık Teknisyeni Aytekin Turhan Uz, 9 Temmuz’da Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kesen PKK’lılar tarafından kaçırılmış, görüntüleri 28 Temmuz’da ROJ TV ana haber bülteninde yayımlanmıştı. 

Sivil kıyafetli oldukları görülen 2 asker ve 1 sağlık görevlisi, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, serbest bırakılmaları için aydınlara ve sivil toplum örgütlerinden yardım istemişti. 


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