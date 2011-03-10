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KAÇIRILAN ANA SINIFI ÖĞRETMENİ BULUNDU ERGANİ (A.A)

10 Mart 2011 22:37

-KAÇIRILAN ANA SINIFI ÖĞRETMENİ BULUNDU ERGANİ (A.A) - 10.03.2011 - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, 3 gün önce okul çıkışında 4 kişi tarafından kaçırıldığı belirtilen ana sınıfı öğretmeni Sevim Buğdaycı (20) bulundu. Ergani'de 3 gün önce, görev yaptığı Namık Kemal İlköğretim Okulundan çıkan ana sınıf öğretmeni Sevim Buğdaycı'nın, Kömürtaş köyünde oturan Ramazan K. (23) ve beraberindeki Zülfikar B, Ahmet K. ve Mehmet Salih A. tarafından zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldığının bildirilmesi üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, söz konusu kişilerin ilçe merkezi ile Kömürtaş köyündeki evlerine operasyon düzenlemiş, operasyonda yakalanan Zülfikar B, Ahmet K. ve Mehmet Salih A. tutuklanmıştı. Ergani Kaymakamı Ramazan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenin bulunması için başlatılan çalışmada bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerinin, Diyarbakır'a bağlı bir köye baskın düzenlediğini, kaçırılan öğretmen Buğdaycı'nın köydeki bir evde bulunduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve şüphelilerden Ramazan K'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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