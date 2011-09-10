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Dünya

Kaçırılan Afganlardan 6'sı öldürüldü PULİ ALAM (A.A)

10 Eylül 2011 19:41

-Kaçırılan Afganlardan 6'sı öldürüldü PULİ ALAM (A.A) - 10.09.2011 - Afganistan'da Amerikan ordusu için çalışan ve 4 gün önce kaçırılan 9 Afgandan 6'sı bugün ölü bulundu. Yerel yetkililer, Kabil'in güneyindeki Logar vilayetinin Şarh bölgesinde kaçırılan Afgan çalışanlardan 6'sının cesedinin bulunduğunu belirttiler. Yetkililer, diğer 3 kişinin akıbetinin bilinmediğini kaydettiler. Cinayetlerden Taliban militanları sorumlu tutulurken, yerel Taliban yetkilisi, kaçırma ve cinayetle ilgilerinin olmadığını açıkladı.

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