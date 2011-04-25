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Dünya

Kaçırılan 3 Türk kurtarıldı!

Açıklamada, operasyona Irak'taki ABD kuvvetlerinin de destek verdiği kaydedildi...

25 Nisan 2011 03:00

T24 - Geçtiğimiz Şubat ayının ortalarında Kerkük'te kaçırılan Türk vatandaşları, ABD kuvvetlerinin desteğini alan Irak güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

Irak'ın Kerkük şehrinde 15 Şubat 2011 tarihinde kaçırılan Türk vatandaşları Ali Hikmet Kulaksız, Bahtiyar Hasan Kılıç ve Muttalip Kütük, Irak güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, üç Türk vatandaşının "Irak güvenlik güçlerinin gerçekleştirdikleri başarılı bir operasyon neticesinde kurtarılmaları memnuniyetle karşılanmıştır" denildi.

Açıklamada, operasyona Irak'taki ABD kuvvetlerinin de destek verdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Sağlık durumları iyi olan vatandaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Vatandaşlarımızın kurtarılma sürecinde Irak Hükümeti, Irak güvenlik makamları ve Irak'taki ABD kuvvetleri tarafından gösterilen hassasiyet ve etkin işbirliği şükranla karşılanmıştır" denildi.


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