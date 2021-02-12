Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı

Nijerya açıklarında deniz korsanları tarafından Türk mürettabın yönettiği gemiden kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı. Kurtarılan gemiciler sağlık kontrolünden geçirilecek.

Gemicilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor.

Gemicilik şirketinden yapılan yazılı açıklamada, "Borealis Maritime ve Boden Denizcilik olarak büyük bir mutlulukla bildirmek isteriz ki, 23 Ocak 2021 tarihinde, Gine Körfezi'nde MV MOZART isimli gemimizden kaçırılan on beş mürettebatımız tamamı bugün itibarı ile serbest bırakılmıştır ve artık güvendedirler. Tüm personelimiz aileleriyle temas halindedirler ve en kısa sürede Türkiye'ye döneceklerdir" denildi.



Açıklama şöyle devam etti: "Bu sıkıntılı süreçte, gösterdikleri güç, güven ve sabır için mürettebatımıza ve ailelerine tebriklerimizi ve teşekkürlerimizi sunmayı borç biliriz. Bu zorlu üç hafta boyunca verdikleri destek için Türk ve Nijerya Hükümetlerine, tüm devlet kurumlarına ve görevlilerine, karada ve denizde görev yapan tüm Borealis topluluğuna ve bu sorunu çözmemize yardımcı olan herkese teşekkür ederiz. MOZART adlı gemimize yapılan ilk saldırıda hayatını kaybeden arkadaşımız ve meslektaşımızın ailesine tekrar sabır diler, gemilerini güvenli bir yere geri getirirken gösterdikleri cesaret ve disiplin için gemide kalan üç mürettebatımızı tekrar tebrik ve teşekkür ederiz. Personelimiz aileleriyle güvenli bir şekilde bir araya geldiğinde yeni bir açıklama yapılacaktır"

23 Ocak'ta saldırıya uğramışlardı

23 Ocak günü Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen "Mozart" isimli gemi Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz korsanlarının saldırısına uğramıştı.

Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

Çavuşoğlu'ndan açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Vatandaşlarımızı THY'yle Abuja'dan Türkiye'ye getireceğiz. Sağlık durumları iyi" açıklamasını yaptı.