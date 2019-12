-KAÇIN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GELİYOR KONYA (A.A) - 22.01.2011 - Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nın verilere göre, alkollü araç kullananlar arttı, hız limitini aşanlar azaldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı trafik ekiplerince alkollü araç kullanımı nedeniyle geçici sürelerle geri alınan sürücü belgesi sayısı 2002 yılında 75 bin 265 iken, bu rakam 2009'da 121 bin 787'ye çıktı. Her yıl alkollü araç kullanma sonucu meydana gelen kazalarda çok sayıda insan hayatını kaybediyor. Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nın verilerine göre, yapılan denetimler sonucu Türkiye'de daimi veya geçici sürelerle her yıl ortalama 100 bin kişinin sürücü belgesi geri alınıyor. Sürücü belgelerinin geri alınmasında birinci neden alkollü araç kullanımı olurken, bunu aşırı hız, 100 ceza puanını aşmak, sürücü olmayı engelleyecek ölçüde sağlık şartlarının değişmesi ve sürücü belgesi almaya engel teşkil eden türden mahkumiyet alınması gibi nedenler takip ediyor. -ALINAN SÜRÜCÜ BELGELERİ ARTIYOR- Verilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı trafik ekiplerince alkollü araç kullanımı nedeniyle geçici olarak geri alınan sürücü belgesi sayısı, 2002 yılında 75 bin 265 iken bu rakam 2003 yılında 76 bin 262'ye 2004'de 88 bin 96'ya, 2007'de 106 bin 168'e, 2009'da da 121 bin 787'ye çıktı. 2010 yılında ise sadece polis sorumluluğu bölgesinde alkollü araç kullanan 129 bin 448 sürücünün sürücü belgesi geri alınırken, bu rakam sürücü belgelerini geri alma işlemlerinin yüzde 84'ünün alkol nedeniyle gerçekleştiğini gösteriyor. Bu yıl da polis sorumluluğu bölgesinde toplam 152 bin 592 sürücü belgesi geri alındı. -AŞIRI HIZ- Aynı tarihlerde aşırı hız nedeniyle geçici olarak sürücü belgesi geri alınan sürücü sayısı ise 2002'de 8 bin 100, 2003'de 4 bin 391, 2004'de 3 bin 491, 2007'de 985 ve 2009'da bin 90 olarak gerçekleşti. Rakamlarda aşırı hız nedeniyle sürücü belgesi geri alınan sürücü sayısının her yıl azaldığı görülüyor. 2010 yılında ise polis sorumluluğu bölgesinde 5 kez hız limitini aşan 585 kişinin sürücü belgesi geri alındı.