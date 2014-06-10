'Kaçık' tartışmasında karar açıklandı



Federal Anayasa Mahkemesi, Nasyonal Demokrat Parti'nin (NPD) Gauck'un ifadeleriyle ilgili dava başvurusunu reddetti.

Cumhurbaşkanı Gauck 2013 yılının ağustos ayında öğrenciler önünde yaptığı bir konuşmada, NPD'nin mülteci yurtlarına yönelik yabancı düşmanı protestolarını eleştirmiş ve "Sokağa çıkan ve bu kaçıklara sınırlarını gösteren vatandaşlara ihtiyacımız var. Vatandaşların demokrasiyi savunduğu bir ülkenin cumhurbaşkanı olmaktan gurur duyuyorum" demişti.

Bu açıklama üzerine NPD, anayasanın temel ilkelerinden biri olan fırsat eşitliğinin zedelendiği gerekçesiyle Federal Anayasa Mahkemesi'ne dava açılması talebiyle başvuruda bulunmuştu.

Karlsruhe'deki Federal Anayasa Mahkemesi yargıçları olayda siyasi partilerin fırsat eşitliği ilkesinin zedelenmediği hükmüne vardı. Kararda Cumhurbaşkanı'nın bu hakka riayet etmesi gerektiği belirtilirken Gauck'un sözleriyle herhangi bir partiyi kast etmediği belirtildi. Kararda Cumhurbaşkanı'nın geniş bir söz söyleme özgürlüğü olduğu, temsiliyet ve uyum ödevlerini nasıl yerine getireceğine kendisinin karar vereceği ifade edildi.