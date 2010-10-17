-KAÇAN ŞEMPANZE ÜNİVERSİTEDE BULUNDU GAZZE (A.A) - 16.10.2010 - Gazze'de, hayvanat bahçesinden kaçan şempanze üniversitede bulundu. El Kuds Üniversitesi'nden bir görevli, üniversitenin yakınındaki hayvanat bahçesinden kaçan şempanzenin önce kampüse, daha sonra konferans salonlarından birine girdiğini belirtti. Bu sabah salona giren bir kız öğrencinin çığlıkları üzerine, çalışanların hayvanat bahçesi yetkililerinden yardım istediğini anlatan görevli, şempanzenin tekrar kafesine kapatıldığını söyledi.