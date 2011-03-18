Kaçan kurtuluyor...

T24 - Nedim Şener’in “delil durumuna göre kaçma ve delilleri etkileme şüphesi bulunduğu” için tutukluluğu sürerken, sahte belge üreten ve paravan şirketler kuran, 13 yıldır aranan, hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen Aslıtürk serbest bırakıldı



Dürüstlük ödülü sahibi Nedim Şener içeride...

“Ergenekon” soruşturması kapsamında tutuklanan Milliyet muhabiri Nedim Şener, gazeteci Ahmet Şık ile ODTÜ öğretim görevlisi Coşkun Musluk ve Odatv çalışanı Müyesser Yıldız’ın tutukluluğuna yapılan itiraz İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti tarafından oy birliğiyle reddedildi. Mahkeme heyeti, “Şüphelilerin üzerine atılı suçu işledikleri hususunda dosya kapsamı ve delil durumuna göre kaçma ve delilleri etkileme şüphesinin bulunduğunun ve mahkemenin üye hakimi tarafından verilen tutuklama kararında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığının anlaşıldığını” belirtti.



Nedim Şener’in avukatı Nurcan Çalışkan, Ahmet Şık’ın avukatı Akın Atalay, Coşkun Musluk’un avukatı Hüseyin Ersöz ve Müyesser Uğur’un avukatı Ali Altay, müvekkilleri hakkındaki tutuklama kararlarının kaldırılmasını istemişti.



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği tarafından verilen tutuklama kararına yapılan itirazı, aynı mahkemenin heyeti değerlendirdi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Açlık, üye hakimler Yakup Hakan Günay ve Mehmet Hamzaçebi‘nin yer aldığı heyet, yapılan itirazı oybirliği ile reddetti.



DİSK Yönetim Kurulu üyeleri Nedim Şener’in Bakırköy’deki evinde eşi Vecide Şener ve ailesiyle yaklaşık yarım saat görüştü.



O kitapla Simavi ödülünü almıştıNedim Şener 2002’de Orhan Aslıtürk’ün hayali ihracat girişimlerinden yola çıkarak “Naylon Holding” adıyla bir kitap yayımladı. Kitapta belgelere dayalı olarak Aslıtürk’ün “vurgunları” anlatıldı. “Naylon Holding” kitabına konu olan bir diğer isim Muhammet Ciğer oldu.



1995-1998 yılları arasında toplamda 270 şirketle 1.7 milyar dolarlık hayali ihracat gerçekleştirdiği öne sürülen Aslıtürk ile Ciğer’in, devletten 256 milyon dolar haksız KDV iadesi aldığı öne sürüldü. Ciğer, “Aslıtürk’ün teklifiyle yüzde 50, 50 hayali ihracat işlerine girdiğini” açıkladı.

Nedim Şener, “Naylon Holding” isimli kitabıyla (Om Yayınevi), 2002 yılında Sedat Simavi Vakfı tarafından düzenlenen yarışmada yılın en başarılı gazetecisine verilen “Sedat Simavi Ödülü”ne layık görüldü.





2 milyar liralık vurgun yapan Orhan Aslıtürk dışarıda...



İade kararı çerçevesinde İngiltere’den Türkiye’ye gönderilen işadamı Orhan Aslıtürk, dün 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakıldı. Duruşmaya 1998’den beri aranan ve hakkında “yakalama emri” bulunan Aslıtürk ile avukatı Adil Güreşçi katıldı. Aslıtürk, ticaretle uğraştığını, bekar olduğunu ve aylık gelirinin ise 15 bin TL olduğunu söyledi.



Aslıtürk hakkındaki yakalama ve tutuklama emirlerinin kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti, savunma için süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.



Avukat Güreşçi, İngiliz mahkemesinin iade etmeden önce garanti verdiğini belirterek, “Güvence kararı gereğince müvekkilim buraya geldi” dedi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Aslıtürk’ün de aralarında bulunduğu 3 sanığın, malları sahte belgelerle ihraç ediliyormuş gibi gösterdikleri, mal ve hizmet üretmeyen paravan şirketler kurdukları ifade ediliyor. Aslıtürk, Mehmet Argun Kızılırmak ve Fethi Namlıoğlu hakkında 10 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezası isteniyor.





Güvence verilince geldi



Hakkında Bursa, İzmir, Bakırköy ve Şişli’de açılan davalar zaman aşımına uğrayan Asiltürk’ün sadece İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen “teşekkül halinde kaçakçılık” davası kaldı. “Tutuklanmama” karşılığında Türkiye’ye dönmek için başvuran Aslıtürk’e 1 Aralık 2010’da güvence verildi.





Hayali ihracat ve vergi dosyası çok



90’u aşkın paravan şirket kurarak 1.7 milyar dolarlık hayali ihracat gerçekleştirdiği iddia edilen Orhan Aslıtürk’ün, 150 trilyon vergi borcu için hakkında açılmış onlarca vergi kaçakçılığı davası bulunduğu belirtiliyor. Aslıtürk hakkında Türkiye‘de açılan davaların bazılarının zaman aşımına uğradı, bazılarının ise zaman aşımına yaklaşmış durumda.



1985’te Oras Şirketler Grubu adına “hayali ihracat” yaparak devletten haksız vergi iadesi aldığı öne sürüldü.



Türkiye’yi yaklaşık 2 milyar 200 milyon TL zarara uğrattığı iddiasıyla hakkında “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”, “sahtecilik”, “kaçakçılık”, “emniyeti suiistimal” gibi suçlardan beş ayrı dava açılan Aslıtürk, yine yolsuzluk yaptığı iddialarıyla gündeme gelen o dönemki eşi ve eski şişli Belediye Başkanı Gülay Aslıtürk ile birlikte 1998’de yurt dışına kaçtı.





