Kaçan kurbanlığı ararken kaybolan ve ölü bulunan Onur Alp Eker'in ön otopsi raporunda arı detayı

Ankara'da tıp öğrencisi Onur Alp Eker, kaçan kurbanlık koyunu aramaya çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Jandarma ve polis tarafından aranan Onur Eker'in bir dere yatağının kenarında cansız bedeni bulundu. Onur Eker'in ölümüyle ilgili ön otopsi raporuna göre, 20 yaşındaki Eker'in vücudunda çok sayıda arı iğnesine rastlandı.

Ankara'da kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan ve arama çalışmaları devam ederken kurumuş bir dere yatağının kenarında cansız bedenine ulaşılan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker'in ölümüyle ilgili ön otopsi raporuna ulaşıldı. Sabah gazetesinin haberine göre, Eker'in ölü bulunduğu noktaya 150 metre uzaklıkta arı kovanları olduğu öğrenilirken vücudunda çok sayıda arı iğnesine rastlandı.

Vücudunda başkaca bir delici, kesici ize rastlanılmayan genç öğrencinin ölümünün arı sokmasından ya da beyin kanamasından olup olmadığı Adli Tıp Kurumu raporunda ortaya çıkacak.

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