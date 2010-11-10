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KAÇAN KURBANLIĞA POLİSLİ TAKİP İSTANBUL (A.A)

10 Kasım 2010 12:04

-KAÇAN KURBANLIĞA POLİSLİ TAKİP İSTANBUL (A.A) - 10.11.2010 - Küçükçekmece'de sahibinin elinden kaçan angus cinsi kurbanlık boğa, yaklaşık 4,5 saat süren kovalamacanın ardından yakalandı.  Alınan bilgiye göre, Sakarya'dan Küçükçekmece'deki bir vakfa bağışlandığı belirtilen angus cinsi boğa, vakıf yetkililerine teslim edilirken kaçtı. Kurbanlık hayvanın, Küçükçekmece metrobüs durağı yakınında D-100 Karayolu'na girmesi üzerine olay yerine polis çağrıldı.  Olay yerine gelerek D-100 Karayolu'nda herhangi bir kazanın yaşanmaması için önlem alan polis ekipleri, yoldan geçen ağır vasıtalarla önünü keserek boğayı yakalamaya çalıştı. Bu araçlardan kurtulan angus, daha sonra metrobüs durağına girdi. Burada da uzun süre kovalanan boğa, Şirinevler metrobüs durağında sıkıştırılıp boynuna ip atılarak yakalandı. Yaklaşık 4,5 saat kovalamaca sonucu yorgunluktan bitkin düştüğü görülen kurbanlık hayvanın götürülmesi için olay yerine vinç çağrıldı. İETT'ye ait kamyonlu bir vinçle kaldırılan angus, sahiplerine teslim edilmek üzere götürüldü. Kovalamaca sırasında D-100 Karayolu ve metrobüs yolunda çift yönlü olarak uzun araç kuyrukları oluştu. Boğanın çarptığı 2 araçta da maddi hasar meydana geldi. 

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