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Kaçan boğa dört kişiyi yaraladı, iki kişiyi de hastanelik etti

Uzun süren kovalamacının ardından boğa uyuşturucu iğne ile vurularak yakalandı

12 Eylül 2016 18:03

Rize'de kaçan boğa, dört kişiyi yaraladıktan sonra 5 saatlik kovalamanın ardından uyuşturucu iğneyle vurularak yakalandı.

Mustafa Çolak ve ortaklarının aldığı büyükbaş kurbanlık, merkeze bağlı Kırklartepe köyünde kesim için ahırdan çıkarıldıktan sonra bir kazığa bağlandı. Bu sırada kaçmayı başaran boğanın çarptığı Çolak yaralandı.

Çolak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayı belediye ekiplerine bildiren Çolak'ın ortakları, kurbanlığı kovalamaya başladı. Hayvan sahipleri ve çevredeki vatandaşların çabasına rağmen yakalanamayan boğa, 20 kilometre kovalamacanın ardından Köprülü köyüne geldi.

Burada da vatandaşlara zor anlar yaşatan boğa, kendisini sakinleştirilmeye çalışan kasap İsmail Tüylüoğlu ile 2 kişiyi yaraladı.

 

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