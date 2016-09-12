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Kaçan boğa AVM bahçesine girdi

Boğa uzun süren kovalamaca sonucunda yakalandı

12 Eylül 2016 16:48

Bursa'da AVM'nin bahçesine kaçan kurbanlık bir boğa ortalığı birbirine kattı.

Yeşilova Mahallesi'nde Hasan Yunus Aziz, kurbanlık boğayı kesim alanına götürürken elinden kaçırdı. Bursa-Yalova karayolunda kent merkezi istikametine doğru koşmaya başlayan boğa, önce trafiği birbirine kattı ardından kent merkezinde alışveriş merkezinin bahçesine girdi.

Burada polis ve vatandaşların da yardımıyla sıkıştırılan boğaya, ekipler tarafından uyuşturucu iğne atıldı. Ekipler, boğanın sakinleştiğini düşünerek yanına yaklaşmak isteyince, ürken boğa çevredekilerin arasına daldı. Alışveriş merkezinin merdivenlerine çıkan boğa ekiplerin yaptığı ikinci uyuşturucu iğneyle de sakinleşmedi. Boğayı çıktığı yerde kement yardımıyla yakalayan vatandaşlar, kamyonete yüklemek için yoğun çaba harcadı. Kamyonete yüklenen boğa, kesim merkezine götürüldü.

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Bursakaçan boğaavm bahçesine girdi

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