-Kaçan boğa 3 saatte yakalandı KONYA (A.A) - 06.11.2011 - Konya'da kesim yapılmak istenirken kaçan ve 3 saat sonra yakalanabilen boğa, bir kişiyi yaraladı. Uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirilen boğa, kaldırımda kesildi. Merkez Karatay ilçesi Büsan Sanayi'nde kesilmek istenen bir boğa kaçtı. Yanına kimseyi yaklaştırmayan boğa, kendisini yakalamaya çalışan bir belediye görevlisini de yaraladı. Merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi'nde 3 saatlik kovalamacanın ardından güçlükle kıstırılan boğa, uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirildikten sonra kaldırımda kesildi.