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Deutsche Welle

Kaçan askerlerin iltica mülakatları ertelendi

Türkiye'deki başarısız darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçarak siyasi iltica talebinde bulunan 8 Türk askerinin iltica başvurularında bugün başlaması planlanan mülakat süreci ileri tarihe ertelendi.

27 Temmuz 2016 16:20


Başarısız darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçarak siyasi iltica talebinde bulunan 8 Türk askerinin, başvurularında mülakat süreci Ağustos ayına ertelendi. Yetkililer başvuruların sonuçlanmasının haftalar alabileceğini belirtti. Askerlerin iltica görüşmelerinin yapılan başvuru neticesinde 19 Ağustos'ta başkent Atina'da başlayacağı bildirildi.

19 Ağustos'ta başlayarak, 23, 24 ve 25 Ağustos'ta her gün iki askerin siyasi sığınma taleplerine ilişkin mülakatların yapılması planlanıyor. Şayet iltica talepleri reddedilirse askerler temyize gidebilecek.

Darbeci askerlerin siyasi iltica taleplerine ilişkin resmi süreç 19 Temmuz'da başlamış, sürecin sorunsuz işlemesi ve güvenliklerinin sağlanması için Kavala'da tutuldukları hapishaneden Atina'ya getirilmişlerdi. Askerler burada eski olimpiyat köyündeki tutukevindeki iki hücrede kalıyor. Askerler, sınırı yasadışı yollardan geçtikleri gerekçesiyle geçen hafta ikişer ay tecilli hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yunan hükümeti bugün konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. CNN Yunanistan, Cumartesi günü, Türk askerlerinin avukatlarından Menia Polyckrouaki'nin açıklamasına dayandırdığı haberinde, askerlerin Türkiye'deki banka hesaplarının bloke edildiğini bildirdi. Ayrıca asker ailelerinin bazılarıyla görüşüldüğünü, bazılarıyla ise tutuklanma korkusuyla evlerinden ayrıldıkları için görüşülemediğine yer verdi. Kanal ayrıca 8 askerin Türkiye'ye iade edilmek istememelerine ana gerekçe olarak ‘Türkiye'nin bir hukuk devleti olmadığını' gösterdiklerine yer verdi.

İltica başvurusuyla ilgili hukuki süreç nasıl işleyecek?

Sekiz asker ikişerli gruplar halinde başvuru süreciyle ilgili mülakata alınacak. İlk ikisinin iltica başvuru mülakatları 19.08'den itibaren başlayacak.

Önümüzdeki günlerde şayet sığınma talepleri reddedilirse askerler temyize gidebilecek.

Bir üst merci başvuruları yeniden incelemeye alacak. Burada da başvuruların geri çevrilmesi durumunda, dosya Atina İdare Mahkemesi'ne intikal edecek ve hukuki sürecek başlamış olacak.

Hukukçular ne diyor?

Yunan hukukçular ülkedeki iltica başvurularının bağımsız kurumlarca ve hukuk sistemine uygun biçimde değerlendirildiğine dikkat çekerek, kararda siyasi unsur ve müdahalelerin söz konusu olamayacağını belirtiyor.

Türk yetkililer askerlerin Yunanistan'a kaçtıklarının duyulmasının ardından, Yunan makamlarıyla temasa geçerek askerlerin derhal iade edilmesini istemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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