Kaçan Afgan şüpheli 1 kilo esrarla yakalandı

VAN, (DHA)- VAN\'ın Muradiye İlçesi\'nde şehirler arası yolcu otobüsünden inerek kaçmak isteyen Afganistan uyruklu bir kişinin taşıdığı poşette yapılan aramada 1 kilo 76 gram reçine esrar ele geçirildi.

Muradiye İlçesi Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Kontrol Noktasında uygulama yapan ekipler, yolcu otobüsünün kontrol noktasına 50 metre mesafede durduğunu ve bir kişinin de otobüsten indiğini fark edince hemen harekete geçti. Jandarma ekiplerinin uzaklaşmak isteyen kişinin üzerinde ve yanındaki poşette yaptığı aramada 1 kilo 76 gram reçine esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan Afganistan uyruklu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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