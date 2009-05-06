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Dünya

Kaçakları yanmaktan dikkatli sürücü kurtardı

Fransa'da bir sürücü, tankerine sülfürik asit doldurmak üzereyken içeride bulunan 12 kaçağı son anda fark etti.

06 Mayıs 2009 03:00

Fransa'da bir sürücü, Calais kentindeki bir kimya fabrikasında tankerine sülfürik asit doldurmak üzereyken içeride 12 kaçak göçmenin bulunduğunu öğrenince, kaçakların yaşamlarını kurtarmış oldu.

Fabrika yetkililerinden Dominique Vanneste, "Sürücü, tankerin içinden ses geldiğini duyunca içeride insanların olduğunu anlamış. Polis çağırdık ve tankerin içinden 12 kaçak çıktı. Felaketin eşiğinden döndük" dedi.

Vanneste, tankere sülfürik asit doldurulmak üzere olduğunu da söyledi ve içerideki insanların kesinlikle ölümden döndüğünü kaydetti.

Tankerin içindeki kaçakların milliyetleri açıklanmazken, hepsinin salıverildikleri belirtildi.

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