Kaçakları, 'İstanbul burası' diyerek Düzce'ye bırakmışlar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, TEM yolu kenarında İstanbul yönüne doğru yürüyen 115 kaçak, jandarma tarafından yakalandı. Kaçakların, \'İstanbul burası\' denilerek TEM üzerindeki tesiste bırakıldığı anlaşıldı.

TEM\'in Düzce bölümünde, bir dinlenme tesisi mevkiinde yol kenarında İstanbul yönüne doğru yürüyen göçmenleri gören sürücüler, jandarmaya ihbarda bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 50 Afganistan, 62 Pakistan, 2 Myanmar ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 115 kaçağı yakaladı. Yapılan kontrolde, göçmenlerin, yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri ve otobüsle İstanbul\'a gitmek istedikleri, \'İstanbul burası\' denilerek dinlenme tesisinde bırakıldıkları belirlendi. Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürülerek yemek verilen göçmenlerin işlemleri sürüyor.

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