Kaçakları, 'Ankara-İstanbul' diyerek Artvin'e bıraktılar

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’de ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan Pakistan ve Afganistan uyruklu 103 kaçak yakalandı. Ankara ve İstanbul\'a götürülecek kaçaklar, bu şehirler denilerek Artvin\'e bırakıldıklarını öne sürdü.

Kent merkezinde 30 kilometre mesafedeki Sarıbudak köyünde yol üzerinde kalabalık gruplar halinde yürüyen yabancı uyruklu kişileri gören yöre sakinleri, jandarmaya haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde bu kişilerin yasa dışı yollarla İran üzerinden Türkiye’ye giriş yapan Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçaklar olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 103 kaçağın, 200\'er lira karşılığında yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokulduğu, Ankara ve İstanbul’a götürülmek vaadiyle Artvin’de yol kenarına bırakıldığı ortaya çıktı. Kendilerini yurda sokan kişiler, iddiaya göre Ankara ve İstanbul olduğunu söyleyerek kaçakları Artvin\'e bıraktı. Kaçakların bu kentlere ulaşmak amacıyla da uzun süredir yürüdüklerini söylediği öğrenildi.

Artvin Terminali’ne götürülen kaçakların sınır dışı edileceği belirtildi. Kaçakları yola bırakan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI