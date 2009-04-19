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Ekonomi

Kaçakçıya gün doğdu!

Yeni vergi affı taslağı yasalaşırsa, 2008’de vergi kaçıranlar, geriye dönük incelemeden muaf olacak.

19 Nisan 2009 03:00

Yeni vergi affı yasası taslağı yasalaşırsa, 2008’de vergi kaçıranlar, kaçırdıkları miktarın yüzde 2-5’i gibi bir oranda vergi ödeyerek, 2008 yılına dönük incelemeden muaf olacak. 

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Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren’in “Yeni varlık barışı makul olur” sözleriyle gündeme taşıdığı yeni vergi affı yasası taslağına göre, 2008 yılı gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin de vergi incelemesi dışında bırakılacağı öğrenildi. Taslak bu şekliyle yasalaşırsa, 2008 yılında vergi kaçıranlar, kaçırdıkları miktarın yüzde 2-5 gibi bir oranda vergi ödeyerek, 2008 yılına dönük vergi incelemesinden muafiyet kazanacaklar.

Hükümetin 2008 sonunda getirdiği ve “Varlık Barışı” olarak adlandırdığı vergi affı ile “Yurtdışındaki paralarını, yüzde 2 vergi ödeyerek Türkiye’ye getirenler ile yurtiçinde paralarını yüzde 5 vergi ödeyerek beyan edenlere” hem varlıkları yönünden sorgulama kapsamı dışında kalma istisnası, hem de vergi incelemesi yönünden 2003-2007 yıllarına dönük “örtülü bir af avantajı” sağlandı. Edinilen bilgilere göre, hükümet, bu süreçte sisteme ne kadar para gireceği henüz belli olmadan, vergi affıyla ilgili ikinci bir “Varlık Barışı” yasa taslağı hazırladı. İlk Yasa 2007 yılına kadar olan 5 yıllık dönemi kapsarken, yeni taslakta 2008 yılı Gelir, Kurumlar ve KDV’sinin de vergi incelemesi dışında bırakılacağı ve böylece ilk yasadaki vergi affının 2008’i de kapsayacağı öğrenildi.
Şimdi yeni taslak yasalaşırsa, bu dönemde vergi kaçırmış olanlar, kaçırdıkları verginin gelecekte incelenerek bulunması durumunda çok daha yüksek vergi, ceza ve faiz ödeyeceklerine, şimdiden yüzde 2 ile 5 arasında bir vergi ödeyerek, geçmişe dönük vergi incelemesinden kurtulmuş olacaklar. Böylece hükümet, vergi kaçıranlara bir tür “sigorta” yaptırarak ileride bu kaçakçılık nedeniyle doğabilecek vergi, ceza ve faizinden kurtulma olanağı tanımış olacak.

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