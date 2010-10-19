-KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA 24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI ANKARA (A.A) - 19.10.2010 - Ankara'da, kaçakçılığa yönelik yürütülen çalışmalarda 24 kişi gözaltına alındı, çok sayıda elektronik eşya ve sigara ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri 4-17 Ekim tarihleri arasında yurda kaçak yollarla eşya sokarak piyasaya süren kişilere yönelik 18 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Sincan, Yenimahalle, Pursaklar ve Kazan ilçelerinde yapılan operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda faturası ve belgesi olmayan yabancı menşeli 6 bin 306 makyaj kalemi, 321 kol saati, 8 oto parçası, 15 bin 980 cep telefonu bataryası, şarj cihazı ve kulaklık, 109 cep telefonu, 2 fotoğraf makinesi, 725 puro, 100 nargile tütünü, 35 kilogram kıyılmış tütün, 49 bin 284 paket sigara ve yaklaşık 37 ton akaryakıt ele geçirildi. Mali Büro Amirliği yetkilileri, gözaltına alınan 24 kişiden elde edilen malzemelerin depo, araba ve kiralanan evlerden ele geçirildiğini, zanlılar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adli ve idari işlem yapıldığı bildirdi.