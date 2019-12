-Kaçakçılığın faturası 354 milyon lira ANKARA (A.A) - 14.08.2011 - Gümrüklerde 2011 yılının ilk 7 ayında 354 milyon 809 bin lira değerinde uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirildi. Geçen yıla göre kaçakçılıktaki en büyük artış, zayıflama ilaçları, kaçak akaryakıt olarak kullanılan ve piyasaya ''10 numara yağ'' adı altında sürülen base-oil ve ette görüldü. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan bilgiye göre, gümrük muhafaza ekiplerince 2011 yılının ilk 7 aylık döneminde düzenlenen operasyonlarda 354 milyon 809 bin lira değerinde uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirildi. Yakalamaların 46,2 milyon lirasını uyuşturucu maddeler, 36,5 milyon lirasını kaçakçılıkta kullanılan ve el konulan araçlar, 32 milyon lirasını akaryakıt ve akaryakıt harici ürünler, 19,4 milyon lirasını gıda ürünleri, 19,5 milyon lirasını elektronik eşyalar, 15,8 milyon lirasını da tütün-alkol ürünleri oluşturdu. Ayrıca aynı dönemde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 126 kişi yakalandı. -Zayıflama ilaçları Bu yıl kaçakçıların gözdesi son yıllarda fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin sıkça tercih ettiği zayıflama ilaçları oldu. Gümrüklerde ele geçirilen zayıflama ilaçları, geçen yılın aynı dönemine göre tam 61 kat arttı. Halkın sağlığını hiçe sayan kaçakçılar, yasadışı yollardan Türkiye'ye 8 milyon lira değerinde 6 milyon 40 bin 870 adet zayıflama ilacı getirmeye çalışırken yakalandı. Bu rakam 2010 yılının aynı döneminde 98 bin 957 adet düzeyinde bulunuyordu. -10 numara yağ kaçakçılığı- Ele geçirilen 10 numara yağ miktarı da geçen yılın aynı dönemine göre 15 kattan fazla arttı. Gümrük muhafaza ekipleri bu yılın ilk 7 ayında 30 milyon 841 bin lira değerinde 14 milyon 812 bin litre base-oil'e el koydu. Ayrıca aynı dönemde 359 bin litre madeni yağ, 334 bin litre motorin, 427 bin litre white spirit, 183 bin litre uçak yakıtı ele geçirildi. Bu yıl kırmızı et fiyatlarındaki artışı fırsata dönüştürmek isteyen kaçakçılar, et ve et ürünlerine de yöneldi. İstatistiklere göre yılın ilk 7 ayında ele geçirilen et ve et ürünleri, geçen yılın aynı dönemine göre 10 kat arttı. Geçen yılın ilk 7 ayında 10 bin 133 kilo kaçak ete el konulurken, bu yıl bu rakam 97 bin 780 kilo olarak kayıtlara geçti. Bu yılın ilk 7 ayında ele geçirilen gıda ürünleri arasında 128 ton kuruyemiş, 250 ton süt ve süt mamülleri ve 95 ton bakliyat da dikkati çekti. Cep telefonlarının kayıt altına alınması ve kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yapılan yasal düzenlemelere rağmen kaçak cep telefonu miktarı da önceki yıla göre 5 kat arttı. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince bu yıl 4 milyon 208 bin lira değerinde 50 bin 233 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. -Kaçak sigara 2,7 milyon paketi aştı- Gümrüklerde geçen yıla göre kaçakçılığı artan diğer ürünler ise çay ve sigara oldu. Ele geçirilen çay miktarı, geçen yıla göre yaklaşık 5 kat, sigara miktarı da 2 kat arttı. Bu yıl 1 milyon 165 bin lira değerinde 88,3 ton çay, 11,3 milyon lira değerinde 2 milyon 706 bin paket de sigara ele geçirildi. Ekipler bu yıl ayrıca 14,2 ton tütün, 12,8 milyon adet sigara kağıdı, 30,7 milyon adet sigara filtresi ve 17 bin 602 litre kaçak içkiye de el koydu. Bu dönemde düzenlenen narkotik operasyonlarında ise 19,3 milyon lira değerinde metamfetamin, 14,3 milyon lira değerinde eroin, 960 bin lira değerinde amfetamin, 538 bin lira değerinde afyon sakızı, 363 bin lira değerinde sentetik esrar ele geçirildi.