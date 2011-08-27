-Kaçakçılığın faturası 12 milyon lira ANKARA (A.A) - 26.08.2011 - Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 15-21 Ağustos 2011 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, 12 milyon 15 bin 770 lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt genelinde yapılan operasyonlarda 10 ilde 44 kaçakçılık olayı ortaya çıkarıldı. Operasyonlarda kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılan toplam 18 araca da el konuldu. -Kaçak eşyaların dağılımı- Son operasyonlarda ele geçirilen kaçak eşyaların Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine göre dağılımı ise şöyle: Mersin'de 3 olayda, 28 bin 282 adet hırdavat ve inşaat malzemesi, 44 bin 830 litre motorin, 64 beyanname muhteviyatı elektronik eşya, 3 adet araç (2 adet kara tankeri-1 adet TIR), İstanbul'da 11 olayda, 9 gram altın, 43 adet cep telefonu, 3 bin 109 adet telefon aksamı, 1 adet fotoğraf makinesi ve fotoğraf makinesi aksamı, 410 adet giyim eşyası, 77 bin 365 adet gözlük ve gözlük çerçevesi, 15 bin 40 kg iplik, 89 adet saat, 61 adet oto yedek parçası, İzmir'de 2 olayda, bir adet akaryakıt istasyon malzemesi, 3 bin 517 litre Base Oıl, 4 milyon 949 bin 668 kg hububat, 1 adet araç (kamyonet), Gürbulak'da 3 olayda, 1.130 litre motorin, bin 30 paket sigara, 3 adet araç (TIR), Ankara'da 4 olayda, 127 gram ağırlığında ve 1.000 lira değerinde Kenevir, 209 adet cep telefonu, 445 adet muhtelif elektronik eşya, Edirne'de 8 olayda, 4 adet canlı hayvan, 15 kg et ve et ürünleri, 4 bin 35 adet gözlük ve gözlük çerçevesi, 6 bin gram gümüş, 106 litre içki, 10 adet mefruşat, 179 adet muhtelif tekstil, 26 adet oto yedek parçası, 350 paket sigara, 3 adet araç (otomobil), Habur'da 7 olayda, 14 adet mermi, 5 bin 840 paket sigara, 1 adet silah aksamı, 3 adet araç (kamyonet-minibüs-TIR), Trabzon'da 1 olayda, 107 şişe içki, 11 bin 50 paket sigara, 1 adet araç (kamyonet), İskenderun'da 4 olayda, 310 litre motorin, 280 paket sigara, 4 adet araç (otomobil), Hopa'da 1 olayda, 800 paket sigara, 40 kg muhtelif gıda.