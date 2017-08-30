Kaçakçıların yöntemi Bulgar polisini şoke etti

Engin ÖZMEN / EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı\'ndan Bulgaristan\'ın Lesova Sınır Kapısı\'na TIR\'a saklanarak geçen Irak uyruklu 42 yaşındaki Ömer Y. ile 20 yaşındaki Muhammed Y.\'yi Türkiye\'ye iade etmeye hazırlanan Bulgarlar, üzerlerinde 50 kilo eroin ele geçirince iade etmekten vazgeçti. Bulgarlar, kaçakların yakalandığı TIR\'ın dorsesinde yaptığı aramada uyuşturucuların saklandığı raylı sistem buldu.

Romanya\'ya mobilya yükü taşıyan iki Türk sürücünün bulunduğu TIR önceki gün Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda gümrük işlemlerini yaptırdıktan sonra Bulgaristan\'ın Lesovo Sınır Kapısı\'na geçti. Burada Bulgar polisince yapılan aramalarda TIR\'ın altına gizlenmiş ve yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan Irak uyruklu Ömer Y. ile Muhammed Y., yakalandı.

Bulgaristan polisi kaçakları Türkiye\'ye iade etmek için iki sınır arasındaki tampon bölgeye getirdi. Teslim sırasında Irak uyruklu kaçakların çantaları kontrol edildiğinde yaklaşık 50 kilo eroin bulundu. Uyuşturucu maddeleri gören Bulgar yetkililer, iadeden vazgeçerek iki kişiyi Bulgaristan\'a geri götürdü.

\'SIRADIŞI, GÖRÜLMEMİŞ YÖNTEM\'

Bulgaristan Gümrük İdaresi Müdürü Georgi Kostov, uyuşturucunun ele geçirildiği Lesovo Sınır Kapısı\'nda basın toplantısı düzenledi. Bulgar medyasına yansıyan haberlere göre, ele geçirilen 50 kilo saf eroinin yüksel kalitede olduğu ve Bulgaristan\'da 4 milyon leva (8 milyon 407 bin lira) piyasa değerinde olduğu belirtildi. TIR dorsesinin altına yapılan özel raylı sistemin normal kontrollerde tespit edilemediğini anlatan Kostov, uyuşturucuyu saklama yöntemi için \'sıra dışı\' ve \'görülmemiş\' ifadelerini kullandı.

Bulgaristan kanunlarına göre, uyuşturucu şüphelilerinin 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilerek, Irak uyruklu Ömer Y. ile Muhammed Y. ile birlikte Romanya\'ya mobilya yükü taşıyan TIR\'ın sürücüleri Cem Ç. ve Gürkan K.\'nın da gözaltına alındığı kaydedildi.

FOTOĞRAFLI