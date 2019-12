-KAÇAKÇILARIN GÖZDESİ KAR GETİREN ÜRÜNLER OLDU ANKARA (A.A) - 03.01.2011 - 2010 yılında fiyatı en çok artan ürünler kaçakçıların da gözdesi oldu. Söz konusu ürünlerdeki fiyat artışı kaçakçılık oranlarında artışı da beraberinde getirdi. 2010 yılında tarımda en çok konuşulan konulardan biri olan et fiyatlarındaki artış kaçakçılığa et kaçakçılığında artış olarak yansıdı. 2010 yılı 11 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre ele geçirilen et miktarı yüzde 1156, akaryakıt miktarı yüzde 411 oranında arttı. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Neşet Akkoç, yaptığı açıklamada, 2010 yılı kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını değerlendirdi. Akkoç, kara, deniz ve hava sınır kapılarının yanı sıra iç gümrüklerde yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 1 Ocak-30 Kasım 2010 tarihleri arasında yurt genelinde toplam ''3 bin 54 kaçakçılık olayında, 420 milyon 295 bin 59 lira değerinde yakalama gerçekleştirdiklerini'' bildirdi. Neşet Akkoç, ''Bu rakamın 40 milyon 344 bin 496 liralık bölümü uyuşturucu madde, 379 milyon 950 bin 563 liralık kısmı ticari eşyadan oluştu. Ticari eşya kaçakçılığına ilişkin rakamların 81 milyon lirasını otomobil, TIR, kamyon gibi kaçakçılıkta kullanılan araçların oluşturdu. Ayrıca, söz konusu dönemde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 177 kişi yakalandı'' dedi. -KAÇAKÇILIK RAKAMLARI ETTE YÜZDE 1156, AKARYAKITTA YÜZDE 411 ORANINDA ARTTI- Kar marjı yüksek olan ürünlere göre kaçakçılık türlerinin değiştiğini ifade eden Akkoç, kar marjı yükselen ürünlerde kaçakçılık oranlarının da arttığını söyledi. Akkoç, ''2009 yılında (11 aylık dönem) 32 milyon lira değerinde, 2010'da (11 aylık dönem) yüzde 153 artış ile 81 milyon lira değerinde araç ele geçirildi. 2009 yılında 10 milyon lira değerinde tütün ve alkol, 2010 yılında yüzde 90 artışla 19 milyon lira değerinde tütün ve alkol ele geçirildi. 2009'da ele geçirilen kaçak gıdanın mali değeri 31 milyon liraydı, 2010'da bu miktar yüzde 42 artışla 44 milyon liraya yükseldi'' diye konuştu. Gümrük Muhafaza verilerine göre, 2009 yılı 11 aylık döneminde mali değeri 57 bin 60 lira olan 2 bin 565 kilogram et ele geçirilirken, 2010 yılı 11 aylık döneminde mali değeri 666 bin 563 liraya ulaşan 32 bin 226 kilogram et ele geçirildi. Bu rakamlara göre gümrük muhafaza ekiplerinin çalışmaları sonucu ele geçirilen et miktarı yüzde bin 156 kat artış gösterdi. 2009 yılı 11 aylık dönemde ele geçirilen kaçak akaryakıt miktarı 5 milyon 983 bin 33 kilogram, mali değeri ise 17 milyon 572 bin lira olurken, 2010 yılı 11 ayında mali değeri 58 milyon 597 bin 483 liraya ulaşan 30 milyon 579 bin 254 kilogram akaryakıt ele geçirildi. 2010 yılı 11 ayında ele geçirilen akaryakıt miktarı 2009 yılı 11 ayına oranla yüzde 411 arttı. -ÇAY-TÜTÜN DETEKTÖRÜ KÖPEKLER YAKALAMA ORANINI ARTIRDI- Gümrük Muhafaza Genel Müdürü Akkoç, 2010 yılı 11 aylık dönemindeki operasyonlarda ele geçirilenlere ilişkin şu bilgileri verdi: ''Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, 2010'da gerçekleştirilen akaryakıt operasyonlarında 19 bin ton base-oil, 6 bin 790 ton madeni yağ, 2 bin 748 ton white spirit, 1660 ton motorin, 76,4 ton benzin ele geçirildi. Söz konusu dönemde 44 milyon liralık gıda ele geçirildi. Bu ürünler arasında 236 ton çay, 974 ton ceviz ve ceviz içi, 129 ton bitkisel yağ yer alıyor. Tütün-alkol kaçakçılığına ilişkin operasyonlarda ise 10 milyon lira değerinde sigara, 4,6 milyon lira değerinde sigara filtresi, 2,3 milyon lira değerinde sigara kağıdı, 875 bin lira değerinde tütün ve puro ile 677 bin lira değerinde içki ele geçirildi. Operasyonlarda, Türkiye'de ilk defa eğitilen çay ve tütün detektör köpeklerinin de bulunması çay ve sigara kaçakçılığının tespiti ve ele geçirilen miktarların artışında etkili oldu. 2010 yılı 11 aylık dönemde yapılan narkotik operasyonlarda ise 34,6 milyon lira değerinde eroin, 1 milyon lira değerinde afyon sakızı, 1,8 milyon lira değerinde kokain, 360 bin lira değerinde amfetamin, 2,2 milyon lira değerinde metamfetamin, 45 bin lira değerinde captagon, 300 bin lira değerinde ecstasy ele geçirildi.'' Akkoç, değişen kaçakçılık olay ve türlerine karşı Gümrük Muhafaza ekiplerinin etkin şekilde mücadelelerini sürdürdüklerini söyledi. Neşet Akkoç, bu çerçevede, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede etkinliği arttırmak üzere başta mevzuat değişikliğine gidilerek cezaların caydırıcılığını arttıran tasarı hazırlandığını, görevli personelin eğitimlerinin sürdürüldüğünü, kaçakçılıkla mücadelede teknik cihaz kullanımına ağırlık verildiğini anlattı. Neşet Akkoç, önümüzdeki yıllarda da değişen kaçakçılık yöntemlerine ve kaçakçılara karşı, uyuşturucu ve patlayıcı detektörleri, X-ray ve test kitleri gibi modern teknik cihazların yanı sıra, narkotik, çay-tütün, bomba-patlayıcı dedektör köpekleri ile etkin mücadelenin sürdürüleceğini sözlerine ekledi.