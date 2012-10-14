Kaçakçılar ateş açtı: 3 asker yaralı

Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’nde sınırın Suriye tarafından sigara ve çay getiren kaçakçılar, Sucu Hudut Karakolu’nda görevli askerlere ateş etti. Askerlerin karşılık vermesi üzerine kaçakçılar geldikleri Suriye topraklarına kaçtılar. Açılan ilk ateşte Kamil Çağlar, İbrahim Halil Aksüyek ve Bülent Serdar isimli 1’i asteğmen olmak üzere 3 asker hafif şekilde yaralandı.

Kırıkhan Kaymakamı Fecri Fikret Çelik, Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne götürülüp tedavi edilen yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.