T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaçakçılar ateş açtı: 3 asker yaralı

Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı

14 Ekim 2012 20:15

 

Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’nde sınırın Suriye tarafından sigara ve çay getiren kaçakçılar, Sucu Hudut Karakolu’nda görevli askerlere ateş etti. Askerlerin karşılık vermesi üzerine kaçakçılar geldikleri Suriye topraklarına kaçtılar. Açılan ilk ateşte Kamil Çağlar, İbrahim Halil Aksüyek ve Bülent Serdar isimli 1’i asteğmen olmak üzere 3 asker hafif şekilde yaralandı.
 
Kırıkhan Kaymakamı Fecri Fikret Çelik, Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne götürülüp tedavi edilen yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. 
 

ETİKETLER

suriye sınırıaskerkaçakçılaryaralılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24