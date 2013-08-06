Kaçakçılar 18 askeri yaraladı

Türkiye-Suriye sınırındaki Oğlupınar Karakolu'nda görevli askerler, 2500 ila 3000 kişilik bir kaçakçı grubunun sınırı ihlal ettiğini tespit etti. Türkçe ve Arapça ikaza uymayan grup, önce taşla ve molotofla, ardından da ateşle karşılık verdi. Çıkan çatışmada 18 asker yaralandı, 9 Türkiye vatandaşı ve 3 motorsiklet ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığı olayla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, askerlerin kaçakçılara ulaşmasını engellemek amacıyla köylülerin benzin bidonlarını ateşe verdikleri belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye-Suriye Hududunda 2’nci Hudut Alay Komutanlığı Oğulpınar Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, saat 02.00’da hudut hattında görev yapan personelimiz tarafından, hudut taşları arasında yaklaşık 2500-3000 kişilik kaçakçı grup tespit edilmiştir. Kaçakçı gruba, hudut hattına yaklaşmamaları konusunda Türkçe ve Arapça ikazlarda bulunulmuştur.

İkaza uymayan kaçakçı grup, farklı noktalardan hudut hattına yaklaşmaya devam etmiş ve devriye yolunda görev yapan araçlarımıza sınırın Suriye tarafından, daha geride görev yapan araç ve personelimize ise, sınırın Türkiye tarafındaki Kuşaklı Köyünden bir diğer kaçakçı grubu tarafından yoğun taş atılarak saldırıda bulunulmuştur.

Unsurlarımız tarafından havaya uyarı ateşi açılmış, göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahalede bulunularak grubun dağılması sağlanmıştır. Bu esnada dokuz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yakalanmış ve 3 motosiklet ele geçirilmiştir.

Bölgeye intikal ettirilen 300 kişilik ihtiyat kuvveti saat 05.30 sularında Kuşaklı Köyüne girmeye başlanmıştır. Bu esnada köylüler tarafından birliğimizin girişini engellemek maksadıyla mazot bidonları yakılmış ve birliğimiz taşlanmıştır.

Zırhlı araçlarımıza molotof kokteyli atılarak yakılmaya çalışılmış; saat 07.00 sularında köydeki bazı evlerden pompalı av tüfekleriyle birliğimizin üzerine ateş açılmış, açılan ateş sonrası 18 askerimiz kol ve bacaklarından, yüz ve boyun civarından saçma ile vurularak hafif yaralanmıştır. Yaralan askerlerimiz bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınmıştır."