Kaçak yapıyla mücadelede son durum: 499'u yıkıldı; imar barışında usulsüz başvuran 1500'ünün de kayıt belgesi iptal edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un geçen yıl ağustos ayında başlattığı kaçak yapılarla mücadelede önemli yol kat edildi. Bakan Kurum, 20 Ağustos’ta Muğla’nın Bodrum ilçesinde kıyıları dolaşmış ve imara aykırı yapıların yıkılacağını açıklamıştı. Bakan Kurum’un verdiği bilgiye göre,, yüzlerce imar denetçisinin çalışmalarıyla Muğla genelinde 499 yapının yıkımı tamamlandı. İl genelinde imar barışına usulsüz başvuran 1500 yapının da yapı kayıt belgesinin iptal edildiği açıklandı.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, ülke genelinde havadan, denizden ve karadan denetimler gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Kurum, sadece Bodrum değil Muğla’nın diğer ilçeleri Marmaris, Fethiye, Datça, Milas, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Ula kıyılarında da imara aykırı, denizin, tabiatın doğal güzelliğini bozan yapıların da yıkıldığını dile getirdi ve, “İlçeleriyle birlikte Muğla’da 499 yapının yıkımı tamamlandı” dedi.

"Kaçak yapıyla mücadeleyi belediyelerimizle birlikte yürüteceğiz"

Koruma çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bakan Kurum, “Son olarak dünyada nadir türlerden biri sayılan Akdeniz foklarının evi Küdür Yarımadası’nın koruma statüsü artırılarak ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ ilan edilmesiyle birlikte buradaki plaj işletmeleri ve iskelelerin yıkımını gerçekleştirdik. Yerel yönetimlerimizden beklentimiz imara aykırı yapılarla ilgili gerekli idari işlemi kararlılıkla yapmaları. Kaçak yapıyla mücadeleyi belediyelerimizle birlikte yürüteceğiz. Doğal güzelliklerimizi geleceğe en güzel haliyle bırakacağız. Bunun için ne gerekiyorsa bir adım geriye atmadan, en ufak bir taviz vermeden hareket ederek çalışmalarımızı gayretle sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.