Kaçak subayın iltica talebi askıda

Yunanistan'da mahkeme, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 askerden birinin kabul edilen iltica talebini hükümetin itirazı üzerine askıya aldı.

Atina İdari İstinaf Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararını Yunanistan hükümetinin "subaya iltica hakkı verilmesinin Türkiye ile ilişkileri zedeleyebileceği" gerekçesiyle itirazda bulunması üzerine verdi.

Kararla birlikte serbest bırakılan ve Atina'da bulunan iltica bürosuna kaçak subayın yeniden idari gözaltına alınması bekleniyor. Kaçak subayın, hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararını temyize götürme hakkı var.

İltica onayının iptalinin 15 Şubat'ta Yunan yargısı tarafından tekrar gözden geçirilmesine karar verilmişti. Bu gelişmeyi destekleyen nitelikte iddialar geçen hafta Yunan basınında yer almıştı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Türk ordusuna mensup 8 subay darbe girişimi gecesinin ertesinde orduya ait bir helikopterle Yunanistan'a kaçmış ve siyasi sığınma talebinde bulunmuştu. Yunan mahkemeleri, Türkiye'deki insan haklarının durumu nedeniyle Ankara'nın iade talebine şimdiye kadar olumlu yanıt vermemişti.

DW/Reuters, AP/BÜ/GY

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