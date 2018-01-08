T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kaçak subayın iltica talebi askıda

Yunan yargısı 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yunanistan'a kaçan Türk subayın kabul edilen iltica talebini Atina hükümetinin itirazı üzerine askıya aldı.

08 Ocak 2018 19:10

Yunanistan'da mahkeme, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 askerden birinin kabul edilen iltica talebini hükümetin itirazı üzerine askıya aldı.

Atina İdari İstinaf Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararını Yunanistan hükümetinin "subaya iltica hakkı verilmesinin Türkiye ile ilişkileri zedeleyebileceği" gerekçesiyle itirazda bulunması üzerine verdi.

Kararla birlikte serbest bırakılan ve Atina'da bulunan iltica bürosuna kaçak subayın yeniden idari gözaltına alınması bekleniyor. Kaçak subayın, hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararını temyize götürme hakkı var.

İltica onayının iptalinin 15 Şubat'ta Yunan yargısı tarafından tekrar gözden geçirilmesine karar verilmişti. Bu gelişmeyi destekleyen nitelikte iddialar geçen hafta Yunan basınında yer almıştı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Türk ordusuna mensup 8 subay darbe girişimi gecesinin ertesinde orduya ait bir helikopterle Yunanistan'a kaçmış ve siyasi sığınma talebinde bulunmuştu. Yunan mahkemeleri, Türkiye'deki insan haklarının durumu nedeniyle Ankara'nın iade talebine şimdiye kadar olumlu yanıt vermemişti.

DW/Reuters, AP/BÜ/GY

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

YunanTemmuzYunanistanTürkAtinaMahkemesiTürkiyeAnkaraAP/BÜ/GY &copy; Deutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24